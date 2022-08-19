Ещё один сухогруз с украинской кукурузой пришвартовался в турецком порту

Гружённый украинским зерном сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса, вышедший 13 августа из одесского порта, прибыл к берегам Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Судно, длина которого составляет 139 метров, бросило якорь в порту Алсанджак, где разгрузится после необходимых процедур", — говорится в сообщении.