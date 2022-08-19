Ещё один сухогруз с украинской кукурузой пришвартовался в турецком порту
Гружённый украинским зерном сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса, вышедший 13 августа из одесского порта, прибыл к берегам Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Судно, длина которого составляет 139 метров, бросило якорь в порту Алсанджак, где разгрузится после необходимых процедур", — говорится в сообщении.
Предполагается, что Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы, простоит в турецком порту три дня.
Ранее Лайф рассказывал, что сухогруз Razoni с украинским зерном не передавал данные о локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы. Позднее "потерянный" сухогруз пришвартовался в сирийском порту Тартус.
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