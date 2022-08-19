Пентагон: США выбирают виды оружия для Украины, чтобы "изменить ситуацию на поле боя"
США рассматривают варианты поставок Киеву нового вооружения, которое позволит "изменить ситуацию" на поле боя на юге и востоке Украины. О планах Вашингтона рассказала на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы также изучаем, какое новое вооружение может быть поставлено, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", — сказала чиновница.
Ранее в Пентагоне анонсировали выделение Киеву дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи. В частности, речь идёт о боеприпасах для HIMARS, 15 беспилотниках Sky Eagle, ракетах Harm для борьбы с радарами, противотанковых комплексах TOW и Javelin.
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