Цена на газ в Европе превысила $2700 после сообщений о приостановке "Северного потока"

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 19 августа превысила 2700 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на голубое топливо подскочила более чем на 5%.