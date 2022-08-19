Цена на газ в Европе превысила $2700 после сообщений о приостановке "Северного потока"
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 19 августа превысила 2700 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на голубое топливо подскочила более чем на 5%.
Отметим, что стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до 2712 долларов за тысячу кубических метров. Согласно данным, общий скачок цены голубого топлива за сутки составил свыше 8%.
Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
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