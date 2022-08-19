Умер автор хитов Лепса Анатолий Долженков
В Москве скончался поэт и автор песен Анатолий Долженков. Об этом сообщил в пятницу в телеграм-канале российский эстрадный певец Григорий Лепс. Причина смерти не уточняется.
"Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням "Натали" и "Я слушал дождь", автор стихов ко всем песням моего первого альбома "Храни вас Бог", — поделился музыкант.
Певец не без скорби назвал Долженкова восхитительным поэтом. Но, прежде всего, автор песен был замечательным человеком, мужем, отцом и другом, добавил Лепс.
Ранее на 97-м году ушла из жизни японский дизайнер Ханаэ Мори. За свою карьеру Мори разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, форму для японских олимпийцев и школьников.
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