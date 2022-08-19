Умер автор хитов Лепса Анатолий Долженков

В Москве скончался поэт и автор песен Анатолий Долженков. Об этом сообщил в пятницу в телеграм-канале российский эстрадный певец Григорий Лепс. Причина смерти не уточняется.

"Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням "Натали" и "Я слушал дождь", автор стихов ко всем песням моего первого альбома "Храни вас Бог", — поделился музыкант.

Певец не без скорби назвал Долженкова восхитительным поэтом. Но, прежде всего, автор песен был замечательным человеком, мужем, отцом и другом, добавил Лепс.