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19 августа, 16:27

Умер автор хитов Лепса Анатолий Долженков

В Москве скончался поэт и автор песен Анатолий Долженков. Об этом сообщил в пятницу в телеграм-канале российский эстрадный певец Григорий Лепс. Причина смерти не уточняется.

"Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням "Натали" и "Я слушал дождь", автор стихов ко всем песням моего первого альбома "Храни вас Бог", — поделился музыкант.

Певец не без скорби назвал Долженкова восхитительным поэтом. Но, прежде всего, автор песен был замечательным человеком, мужем, отцом и другом, добавил Лепс.

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Ирина Фальке
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