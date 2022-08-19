В Петербурге пьяные воры обчистили клинику "Инвитро", не стесняясь камер
В Санкт-Петербурге пьяные воры ограбили клинику "Инвитро" и её сотрудников
В Санкт-Петербурге трое неизвестных ограбили медицинскую клинику "Инвитро". Как сообщает SHOT, из медучреждения вынесли суточную выручку, а также личные деньги сотрудников. Сейчас подозреваемых разыскивают полицейские.
Действия грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что в пустую клинику заходят двое грабителей, в это же время их сообщница ожидает доблестных "добытчиков" на ресепшене. По шаткой походке можно понять, что мужчины изрядно пьяны. К ним сразу же выходит сотрудница клиники, но, замечая неладное, скрывается в кабинете. По данным телеграм-канала, в итоге грабители вынесли из кассы семь тысяч рублей. Этого им, видимо, показалось мало, и вдобавок они опустошили сумки спрятавшихся сотрудниц. Правда, потом вернули им несколько купюр. Стоит отметить, что всё это время грабители были уверены, что висящие под потолком камеры являются декоративным элементом, нежели работающими системами слежения.
"Они (камеры. — Прим. Лайфа) не палят", — сказал один из злоумышленников товарищу, когда тот показал рукой на технику.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве полиция задержала мужчину, кравшего деньги в магазинах под видом стажёра. Парня ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он собирал всю выручку и уходил.
Кадр из видео Telegram / SHOT