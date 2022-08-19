В Петербурге пьяные воры обчистили клинику "Инвитро", не стесняясь камер

На кадрах видно, что в пустую клинику заходят двое грабителей, в это же время их сообщница ожидает доблестных "добытчиков" на ресепшене. По шаткой походке можно понять, что мужчины изрядно пьяны. К ним сразу же выходит сотрудница клиники, но, замечая неладное, скрывается в кабинете. По данным телеграм-канала, в итоге грабители вынесли из кассы семь тысяч рублей. Этого им, видимо, показалось мало, и вдобавок они опустошили сумки спрятавшихся сотрудниц. Правда, потом вернули им несколько купюр. Стоит отметить, что всё это время грабители были уверены, что висящие под потолком камеры являются декоративным элементом, нежели работающими системами слежения.