Пентагон: США объявят о выделении Киеву дополнительно $775 млн военной помощи
Американские власти вскоре объявят о выделении Украине дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщил представитель Минобороны США.
"Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", — уточнил он в ходе брифинга.
В рамках нового пакета помощи Вашингтон, в частности, отправит Киеву боеприпасы для HIMARS, 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW и Javelin. Представитель Пентагона также добавил, что в настоящее время американские чиновники изучают возможности поставок ВСУ новых видов вооружения, которое позволит изменить ситуацию на юге и востоке Незалежной.
Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.
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