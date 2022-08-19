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19 августа, 16:25

Пентагон: США объявят о выделении Киеву дополнительно $775 млн военной помощи

Американские власти вскоре объявят о выделении Украине дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщил представитель Минобороны США.

"Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", — уточнил он в ходе брифинга.

В рамках нового пакета помощи Вашингтон, в частности, отправит Киеву боеприпасы для HIMARS, 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW и Javelin. Представитель Пентагона также добавил, что в настоящее время американские чиновники изучают возможности поставок ВСУ новых видов вооружения, которое позволит изменить ситуацию на юге и востоке Незалежной.

Американский политолог рассказал, в каком случае США могут ввести войска на Украину

Американский политолог рассказал, в каком случае США могут ввести войска на Украину

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.

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Unsplash

Наталья Исакова

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