Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Украины на Запорожской АЭС

Российская Федерация распространила в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций письмо о провокациях Украины на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает постпредство РФ в "Твиттере", публикуя фотографии документа.

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо, содержащее информацию о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС и возможных последствиях этого", — сказано в сообщении.

В письме говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш планировал посетить Одессу в рамках поездки в Незалежную с 17 по 19 августа. Подчёркивается, что к этому времени украинские военные намерены устроить провокацию катастрофы на станции, которая заключается в утечке радиации, разрушении хранилища ядерных отходов и нарушении работы реактора.