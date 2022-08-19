Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Украины на Запорожской АЭС
Российская Федерация распространила в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций письмо о провокациях Украины на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает постпредство РФ в "Твиттере", публикуя фотографии документа.
"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо, содержащее информацию о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС и возможных последствиях этого", — сказано в сообщении.
В письме говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш планировал посетить Одессу в рамках поездки в Незалежную с 17 по 19 августа. Подчёркивается, что к этому времени украинские военные намерены устроить провокацию катастрофы на станции, которая заключается в утечке радиации, разрушении хранилища ядерных отходов и нарушении работы реактора.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Как уточнял Рогов, периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.