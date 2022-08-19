Власти Запорожья сообщили о предотвращении теракта на ЛЭП в Мелитополе

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в среду, 17 августа, в Мелитополе произошёл подрыв опоры линии электропередачи. Ещё один взрыв специалистам удалось предотвратить, добавил он.

Спецслужбы Запорожской области обнаружили и разминировали взрывное устройство около ЛЭП в Мелитополе. Видео © Telegram / Владимир Рогов

В телеграм-канале Рогов уточнил, что попытку теракта зафиксировали около 12 часов дня. Из-за подрыва одной из четырёх опор ЛЭП разрушилась, но на электроснабжение это не повлияло.

"При осмотре территории на одной из трёх оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли ещё одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство", — пишет представитель администрации.