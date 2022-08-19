Власти Запорожья сообщили о предотвращении теракта на ЛЭП в Мелитополе
Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в среду, 17 августа, в Мелитополе произошёл подрыв опоры линии электропередачи. Ещё один взрыв специалистам удалось предотвратить, добавил он.
Спецслужбы Запорожской области обнаружили и разминировали взрывное устройство около ЛЭП в Мелитополе. Видео © Telegram / Владимир Рогов
В телеграм-канале Рогов уточнил, что попытку теракта зафиксировали около 12 часов дня. Из-за подрыва одной из четырёх опор ЛЭП разрушилась, но на электроснабжение это не повлияло.
"При осмотре территории на одной из трёх оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли ещё одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство", — пишет представитель администрации.
Ранее представитель власти Запорожской области заявлял, что Украина попала снарядами на территорию ТЭС, обеспечивающей работу ЗАЭС. Согласно его сообщению, ночью были слышны как минимум семь тяжёлых прилётов, работала тяжёлая артиллерия.
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