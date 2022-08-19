Треть россиян считают, что дети должны съезжать от родителей, когда начинают работать

Треть россиян (29%) уверены, что детям следует съезжать от родителей, как только они начинают работать. По данным опроса, проведённого сайтом kp.ru, респонденты считают, что так отпрыски смогут быстрее стать самостоятельными и научатся правильно обращаться с деньгами.

Интересно отметить, что почти четверть опрошенных (22%) заявили, что чем раньше дети покинут родительский дом, тем проще им будет в будущем, так как проблемы закалят их характер.

"Я ушла от мамы в 18 лет, и моя дочь от меня в 18. Надеюсь, что и сын поступит по-мужски и уйдёт в свободное плавание как можно раньше", — отметила одна из участниц опроса.

Однако 23% россиян считают, что наследникам всё-таки не стоит спешить с переездом. По их мнению, необходимо подождать хотя бы до тех пор, пока ребёнок не будет иметь возможность нормально отучиться и получить достойную работу. Ещё 16% опрошенных убеждены, что дети должны жить с родителями до брака, а 3% и вовсе заявили, что детям не надо куда-то съезжать из семейного гнезда.