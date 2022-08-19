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19 августа, 16:55

В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом министерства

Задержанный по делу о мошенничестве Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, так как данная должность упразднена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе её доработки", — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.

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Напомним, ранее стало известно, что Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний.

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ТАСС / Григорьев Максим

Варвара Романова

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