В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом министерства

Задержанный по делу о мошенничестве Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, так как данная должность упразднена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе её доработки", — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.