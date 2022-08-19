ООН пока не готова назвать дату визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Представители Организации Объединённых Наций пока не определились со сроками возможного визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"На данном этапе нам нечего объявить. Мы уже ясно сказали, что обладаем возможностями, чтобы способствовать визиту миссии МАГАТЭ через Киев на Запорожскую АЭС ", — сообщил он.