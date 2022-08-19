ООН пока не готова назвать дату визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Представители Организации Объединённых Наций пока не определились со сроками возможного визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"На данном этапе нам нечего объявить. Мы уже ясно сказали, что обладаем возможностями, чтобы способствовать визиту миссии МАГАТЭ через Киев на Запорожскую АЭС ", — сообщил он.
Фархан Хак при этом добавил, что международная организация будет готова выполнить свою часть работы, "когда договорённости на этот счёт будут достигнуты".
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Днём в пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон впервые за три месяца провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ. Французский лидер рассчитывает в ближайшие дни снова обсудить с Владимиром Путиным планы отправки миссии на Запорожскую АЭС.
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