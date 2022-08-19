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19 августа, 18:09

Пушилин: Срок рассмотрения апелляций приговорённых к казни наёмников истёк

Дело приговорённых к смертной казни наёмников передано в Министерство юстиции ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, срок апелляции уже закончился.

"Что касается наёмников, в адрес которых был вынесен приговор в виде высшей меры наказания, срок апелляции исчерпан, дальше дело было передано в Министерство юстиции", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

При этом, согласно законам ДНР, дата исполнения смертного приговора в отношении преступников не оглашается, добавил он.

Глава ДНР заявил, что первый трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Глава ДНР заявил, что первый трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Ранее Пушилин заявил, что наёмников из Швеции, Хорватии и Великобритании может ждать смертная казнь. В то же время он отметил, что судьбу иностранцев решит суд. Также глава ДНР добавил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале.

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Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation

Наталья Исакова

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