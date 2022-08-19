Пушилин: Срок рассмотрения апелляций приговорённых к казни наёмников истёк
Дело приговорённых к смертной казни наёмников передано в Министерство юстиции ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, срок апелляции уже закончился.
"Что касается наёмников, в адрес которых был вынесен приговор в виде высшей меры наказания, срок апелляции исчерпан, дальше дело было передано в Министерство юстиции", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
При этом, согласно законам ДНР, дата исполнения смертного приговора в отношении преступников не оглашается, добавил он.
Ранее Пушилин заявил, что наёмников из Швеции, Хорватии и Великобритании может ждать смертная казнь. В то же время он отметил, что судьбу иностранцев решит суд. Также глава ДНР добавил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале.