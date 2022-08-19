В США заявили, что Зеленский должен присоединиться к саммиту G20, если там будет Путин
В США заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит президент России Владимир Путин. Об этом говорится в публикации американского агентства Bloomberg.
"Если Путин действительно примет участие [в саммите G20], Соединённые Штаты Америки считают, что Зеленский тоже должен принять участие [в нём]", — сказано в материале со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.
По данным СМИ, пока остаётся открытым вопрос о дистанционном участии Зеленского в саммите. Bloomberg напоминает, что именно таким образом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на встрече глав МИД стран – членов G20 в июле. Причём президент США Джо Байден ещё не сообщил, будет ли присутствовать на саммите, заметило агентство.
Ранее Лайф сообщал, что в Индонезии подтвердили планы Путина приехать на саммит G2 на Бали. По словам индонезийского президента Джоко Видодо, на мероприятие также планирует прибыть китайский лидер Си Цзиньпин. Позже кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак призвал не пускать Путина на саммит G20.