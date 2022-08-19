В США заявили, что Зеленский должен присоединиться к саммиту G20, если там будет Путин

В США заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если его посетит президент России Владимир Путин. Об этом говорится в публикации американского агентства Bloomberg.

"Если Путин действительно примет участие [в саммите G20], Соединённые Штаты Америки считают, что Зеленский тоже должен принять участие [в нём]", — сказано в материале со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.