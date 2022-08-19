Путин заявил о необходимости надёжной и развивающейся политической системы

"Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надёжную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь", — сказал глава государства во время встречи с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.