Путин заявил о необходимости надёжной и развивающейся политической системы
Путин: России для уверенности нужен крепкий тыл в виде надёжной политической системы
России нужен крепкий тыл в виде надёжной и развивающейся политической системы. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надёжную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь", — сказал глава государства во время встречи с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.
Кроме того, Путин отметил, что избирательные комиссии в ходе выборов обязаны объективно относиться ко всем кандидатам.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт 11 сентября.