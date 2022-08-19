Власти Эстонии возложили перенос советских памятников на местные самоуправления
Эстонское правительство больше не планирует заниматься переносом советских памятников из общественного пространства, теперь это будут делать муниципалитеты. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"У нас сейчас достаточно много других тем, которыми следует заниматься. В целом государство исходит из того, что впредь местные самоуправления будут решать судьбу тех памятников, которые находятся на их территории", — приводит её слова портал Delfi.
При этом Каллас отметила, что участие центральных властей потребуется в том случае, если возникнет "рост напряжённости, которую сложно будет устранить".
Ранее Лайф сообщал, что в России могут признать экстремистами власти Эстонии из-за решения снести памятник танку Т-34. Соответствующее письмо направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Генпрокуратуру РФ.
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