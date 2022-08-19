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19 августа, 17:21

Власти Эстонии возложили перенос советских памятников на местные самоуправления

Эстонское правительство больше не планирует заниматься переносом советских памятников из общественного пространства, теперь это будут делать муниципалитеты. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"У нас сейчас достаточно много других тем, которыми следует заниматься. В целом государство исходит из того, что впредь местные самоуправления будут решать судьбу тех памятников, которые находятся на их территории", — приводит её слова портал Delfi.

При этом Каллас отметила, что участие центральных властей потребуется в том случае, если возникнет "рост напряжённости, которую сложно будет устранить".

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Unsplash

Наталья Исакова

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