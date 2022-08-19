"Газпром" действует по закону": Политолог счёл верным шагом остановку единственной рабочей турбины "Северного потока"
Политолог Дудчак поддержал остановку единственной рабочей турбины "Северного потока"
Российская компания "Газпром" приняла правильное решение об остановке деятельности единственной рабочей турбины "Северного потока". Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог и экономист Александр Дудчак.
"Правильно делаем, [что останавливаем]. "Газпром" действует по закону. Он, по сути, исполняет такую своеобразную итальянскую забастовку, но с ними (с западными странами. — Прим. Лайфа) по-другому нельзя. Есть действующие процедуры, даны гарантии. Всё достаточно чётко было изложено. Ничего сверх от них не просят", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что государства должны самостоятельно разобраться, как они будут выходить из сложившейся ситуации, ведь "они сами наворотили" трудности. По словам политолога, уже звучат заявления о том, что западные страны "заигрались" и находятся на грани катастрофы, учитывая, что они имеют все возможности для решения этой проблемы.
Дудчак отметил, что Москва не должна пытаться облегчить участь этих государств. Страны, поставляющие вооружение, которое убивает наших солдат, не достойны получать углеводороды из России, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
Getty Images / Bodo Marks / picture alliance