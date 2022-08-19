В Пентагоне ответили на вопрос о перспективах отправки истребителей Киеву
Пентагон: США сосредоточились на укреплении авиапарка Украины
Американские власти изучают возможность укрепления нынешнего авиапарка украинской армии. Об этом сообщил представитель Минобороны США.
"Что касается авиации, мы сосредоточились на том, как можем улучшить их существующий парк самолётов", — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о перспективах отправки ВСУ американских истребителей.
Ранее в Пентагоне анонсировали выделение Киеву дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи. В частности, речь идёт о боеприпасах для HIMARS, 15 беспилотниках Sky Eagle, ракетах Harm для борьбы с радарами, противотанковых комплексах TOW и Javelin.
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Getty Images / Bill Clark / CQ Roll Cal