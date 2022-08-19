"Статьи достаточно серьёзные": Пушилин допустил смертную казнь ещё для пятерых наёмников

Пойманных в ДНР наёмников из Швеции, Хорватии и Великобритании может ждать смертная казнь. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. В то же время он отметил, что судьбу иностранцев решит суд.

"Что касается следующей группы наёмников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек <...> они в процессе. С учётом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьёзные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

Также он добавил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале над иностранными наёмниками.