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19 августа, 17:35

МВД РФ: Услугами Госавтоинспекции в Мелитополе уже воспользовалось более тысячи человек

Услугами Госавтоинспекции в регистрационно-экзаменационном подразделении города Мелитополя Запорожской области уже воспользовалось более тысячи человек. Об этом говорится в заявлении МВД РФ в телеграм-канале.

"8 августа подразделение открылось в Мелитополе. На данный момент здесь началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных регистрационных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185. Государственными услугами по линии ГИБДД в Мелитополе уже воспользовалось более тысячи человек", — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что сегодня, 19 августа, начало работу ещё одно регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции в городе Бердянске Запорожской области.

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Ранее Лайф уже писал, что водителям в Запорожской области начали выдавать российские госномера с кодом 185. При этом оплачивать госпошлину для получения этой услуги не требуется.

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ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов

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