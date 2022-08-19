МВД РФ: Услугами Госавтоинспекции в Мелитополе уже воспользовалось более тысячи человек
Услугами Госавтоинспекции в регистрационно-экзаменационном подразделении города Мелитополя Запорожской области уже воспользовалось более тысячи человек. Об этом говорится в заявлении МВД РФ в телеграм-канале.
"8 августа подразделение открылось в Мелитополе. На данный момент здесь началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных регистрационных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185. Государственными услугами по линии ГИБДД в Мелитополе уже воспользовалось более тысячи человек", — сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что сегодня, 19 августа, начало работу ещё одно регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции в городе Бердянске Запорожской области.
Ранее Лайф уже писал, что водителям в Запорожской области начали выдавать российские госномера с кодом 185. При этом оплачивать госпошлину для получения этой услуги не требуется.
ТАСС / Донат Сорокин