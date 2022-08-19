Система ПВО сработала в Евпатории
Власти Крыма сообщили о работе системы ПВО в Евпатории
Система противовоздушной обороны сработала в Евпатории, опасности для города нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Кадры работы ПВО в Евпатории. Видео © Telegram / "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."
"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надёжной защитой", — написал он в телеграм-канале.
По данным очевидцев, ПВО сработала над посёлком Заозёрное, который находится в десяти километрах от города. Ранее жители массово сообщали в соцсетях о двух громких звуках, похожих на взрывы.
Лайф писал, что издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.