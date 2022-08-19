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19 августа, 17:59

Система ПВО сработала в Евпатории

Власти Крыма сообщили о работе системы ПВО в Евпатории

Система противовоздушной обороны сработала в Евпатории, опасности для города нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Кадры работы ПВО в Евпатории. Видео © Telegram / "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V."

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надёжной защитой", — написал он в телеграм-канале.

По данным очевидцев, ПВО сработала над посёлком Заозёрное, который находится в десяти километрах от города. Ранее жители массово сообщали в соцсетях о двух громких звуках, похожих на взрывы.

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Лайф писал, что издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Причина в том, что Вашингтон считает такие действия самообороной.

Наталья Исакова

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