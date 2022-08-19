Пушилин: Украинские военные испытывают "голод" в боеприпасах на ряде частей фронта
Украинские военные испытывают "голод" в боеприпасах на некоторых частях фронта. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается запасов боеприпасов, есть определённый "голод", мы это фиксируем. Это данные, которые нам даёт и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определённых участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением", — сказал он.
Глава ДНР также отметил, что украинская артиллерия сейчас работает более точечно, а не "по площадям", как это было ранее.
Ранее Пушилин заявил, что наёмников из Швеции, Хорватии и Великобритании может ждать смертная казнь. В то же время он отметил, что судьбу иностранцев решит суд. Также глава ДНР добавил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале. Позже Пушилин заявил, что срок рассмотрения апелляций приговоренных к казни наёмников истёк.
Shutterstock