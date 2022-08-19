МАГАТЭ ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.
Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте. Также он приветствовал недавние заявления о том, что РФ и Украина поддерживают стремление МАГАТЭ.
"Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня впервые за три месяца президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ, сделки по зерну и расследования обстрела следственного изолятора в Еленовке.
Telegram / Владимир Рогов