МАГАТЭ ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте. Также он приветствовал недавние заявления о том, что РФ и Украина поддерживают стремление МАГАТЭ.