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19 августа, 18:23

МАГАТЭ ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте. Также он приветствовал недавние заявления о том, что РФ и Украина поддерживают стремление МАГАТЭ.

"Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня впервые за три месяца президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ, сделки по зерну и расследования обстрела следственного изолятора в Еленовке.


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Telegram / Владимир Рогов

Наталья Исакова

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