Власти Украины и Запад несут полную ответственность за срыв подготовки к учебному процессу в Незалежной. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вопреки заявлениям Министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений", — сказал он.

Мизинцев отметил, что большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции, поскольку не имеют доступа к учебной базе и лишены возможности проводить занятия. Он также обратил внимание на то, что ни в одном регионе не планируется вводить очную форму обучения.

"Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего", — заключил генерал-полковник.