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19 августа, 18:44

МО РФ: Киев и Запад ответственны за срыв подготовки к учебному процессу на Украине

Власти Украины и Запад несут полную ответственность за срыв подготовки к учебному процессу в Незалежной. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вопреки заявлениям Министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений", — сказал он.

Мизинцев отметил, что большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции, поскольку не имеют доступа к учебной базе и лишены возможности проводить занятия. Он также обратил внимание на то, что ни в одном регионе не планируется вводить очную форму обучения.

"Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего", — заключил генерал-полковник.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ сделали склад боеприпасов в музыкальном училище. По словам Мизинцева, мирным жителям запретили покидать дома и силовики используют их в качестве живого щита.

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Shutterstock

Варвара Романова

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