Bild: Немецким магазинам могут запретить надолго открывать двери в целях экономии энергии

Немецким магазинам могут запретить надолго открывать двери в целях экономии энергии. Об этом говорится в публикации газеты Bild. Отметим, что в ФРГ торговые точки зачастую делают так, несмотря на работающие внутри отопление или кондиционер.

"В целях экономии энергии министр экономики Роберт Хабек хочет запретить розничным торговцам постоянно держать свои двери открытыми. Это следует из проекта постановления "Об обеспечении энергоснабжения", — сказано в материале.

В документе говорится, что нагретый из-за отопления воздух может неконтролируемо исчезать, если на протяжении долгого времени оставлять двери открытыми. Запрет планируется ввести с сентября, он не затронет выходы для эвакуации.