Bild: Немецким магазинам могут запретить надолго открывать двери в целях экономии энергии
Немецким магазинам могут запретить надолго открывать двери в целях экономии энергии. Об этом говорится в публикации газеты Bild. Отметим, что в ФРГ торговые точки зачастую делают так, несмотря на работающие внутри отопление или кондиционер.
"В целях экономии энергии министр экономики Роберт Хабек хочет запретить розничным торговцам постоянно держать свои двери открытыми. Это следует из проекта постановления "Об обеспечении энергоснабжения", — сказано в материале.
В документе говорится, что нагретый из-за отопления воздух может неконтролируемо исчезать, если на протяжении долгого времени оставлять двери открытыми. Запрет планируется ввести с сентября, он не затронет выходы для эвакуации.
По данным СМИ, власти Германии также намерены ввести ограничения на использование рекламной иллюминации с 22:00 до 6:00. Кроме того, на предприятиях планируется установить новые требования отопления рабочих мест, причём для каждого вида деятельности предлагается ввести определённые температурные рамки. Исключение в данном случае составят больницы и детские сады. Известно также, что немецким домохозяйствам с бассейном будет запрещено нагревать воду с помощью газа и электричества.
Ранее Лайф писал, что во Франции будут штрафовать магазины с открытыми дверями при работающем кондиционере. Об этом тогда заявила министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше. Позже стало известно, что парижские магазины уже стали штрафовать за нарушения.
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