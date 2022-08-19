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19 августа, 18:59

Байден поручил выделить Украине ещё до $775 млн военной помощи

Президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь, её сумма составит до 775 млн долларов. Это следует из заявления, которое распространила пресс-служба Белого дома.

В документе перечисляется, что войдёт в этот новый пакет военной помощи Киеву. Среди прочего это боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм, а также 36 тысяч снарядов к ним. Кроме того, будут поставлены разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), средства для разминирования, противоракетные системы с боеприпасами.

Эксперты раскрыли, куда растворяется поставляемое Киеву оружие

Эксперты раскрыли, куда растворяется поставляемое Киеву оружие

Как сообщал Лайф, ранее газета Financial Times писала, что НАТО и Евросоюз забили тревогу из-за риска контрабанды Украиной оружия, передаваемого западными странами. В связи с этим в альянсе хотят ужесточить контроль над процессом передачи.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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