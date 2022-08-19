Байден поручил выделить Украине ещё до $775 млн военной помощи

В документе перечисляется, что войдёт в этот новый пакет военной помощи Киеву. Среди прочего это боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм, а также 36 тысяч снарядов к ним. Кроме того, будут поставлены разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), средства для разминирования, противоракетные системы с боеприпасами.