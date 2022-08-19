ВСУ устроили позиции артиллерии в частных домах

Украинские военные обстреливают российские войска из частных домов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции Российских вооружённых сил", — сказал он.

Мизинцев добавил, что тем самым ВСУ провоцируют российских военнослужащих на ответный огонь. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что при этом украинские силовики удерживают местное население в домах и используют в качестве живого щита.