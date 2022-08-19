ВСУ устроили позиции артиллерии в частных домах
Минобороны РФ: Украинские военные ведут обстрелы из частных домов в ДНР
Украинские военные обстреливают российские войска из частных домов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции Российских вооружённых сил", — сказал он.
Мизинцев добавил, что тем самым ВСУ провоцируют российских военнослужащих на ответный огонь. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что при этом украинские силовики удерживают местное население в домах и используют в качестве живого щита.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО за сутки перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и две другие ракеты. Кроме того, ПВО РФ сбила 13 украинских беспилотников в нескольких районах Харьковской области и населённом пункте Любомировка Николаевской области.
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