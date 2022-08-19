Размещение боевиков в школах поставило под угрозу начало учебного года на Украине

В центральных и восточных регионах Украины очное обучение в школах оказалось под вопросом из-за размещения боевиков в школах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В центральных и восточных регионах страны в нарушение всех норм международного права и обычной человеческой этики объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наёмников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения", — сказал он.

Мизинцев напомнил, что этот факт нашёл отражение и в докладе международной организации Amnesty International. Генерал-полковник добавил, что централизованно к учебному процессу в упомянутых регионах не готовились. Большинство школ просто не могут начать работу.

Вместе с тем западные и украинские СМИ утверждают, будто посещению школ учениками препятствуют "неизбирательные удары", якобы наносимые российскими военными.

"В действительности же киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины", — сказал Мизинцев.