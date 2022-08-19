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19 августа, 19:49

В Сомали боевики атаковали столичный отель

Вооружённые боевики из террористической организации "Аш-Шабаб" атаковали в столице Сомали Могадишо гостиницу Hotel SYL, расположенную рядом с президентским дворцом.

Радиостанция "Шабель" сообщает, что в городе была слышна интенсивная стрельба, боевики пытались взять отель штурмом.

Hotel SYL является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, в нём часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица, отмечает корреспондент британской радиокомпании Би-би-си.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию передаёт, что атаку провели боевики террористической организации "Аш-Шабаб". Оно цитирует полицейского, который заявил, что нападение было совершено на отель, находящийся рядом с дворцом президента.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Летом 2011-го она потерпела стратегическое поражение и была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его западными союзниками. На сегодня группировка насчитывает от трёх тысяч до 10 тысяч боевиков.

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Также Лайф сообщал, что в июле два человека погибли и более 15 пострадали в результате взрыва в Сомали. Инцидент произошёл в 90 километрах к северу от Могадишо, в городе Джоухар.

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ТАСС / EPA / SAID YUSUF WARSAME

Светлана Шумакова

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