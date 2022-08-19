ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
ВГА Херсонской области: Средства ПВО отразили атаку на Каховскую ГЭС
Средства противовоздушной обороны смогли отразить атаку, которую Вооружённые силы Украины пытались устроить на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.
"Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО", — сказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в интервью РИА "Новости".
"Было шесть выстрелов ПВО. Пока всё нормально", — сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации региона.
Каховская ГЭС — шестая и последняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она находится рядом с городом Новая Каховка. С её помощью обеспечиваются водой засушливые районы области, подаётся вода по Северо-Крымскому каналу в Крым. ГЭС встроена в единую электросистему страны, помогает обеспечивать её стабильность.
Как рассказывал Лайф, 12 августа ВСУ выпустили по Новой Каховке шесть ракет из РСЗО HIMARS. Затем стало известно об отключении одного гидроагрегата по этой причине.
Минобороны РФ