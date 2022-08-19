ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

Средства противовоздушной обороны смогли отразить атаку, которую Вооружённые силы Украины пытались устроить на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.

"Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО", — сказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев в интервью РИА "Новости".

"Было шесть выстрелов ПВО. Пока всё нормально", — сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации региона.

Каховская ГЭС — шестая и последняя ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она находится рядом с городом Новая Каховка. С её помощью обеспечиваются водой засушливые районы области, подаётся вода по Северо-Крымскому каналу в Крым. ГЭС встроена в единую электросистему страны, помогает обеспечивать её стабильность.