Два альпиниста сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол со скалы сорвались два альпиниста. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 17:10 (совпадает с мск). Группа альпинистов обнаружила тело одного из упавших на леднике, второго не нашли.

В 18:00 на место происшествия выдвинулись 10 спасателей на двух единицах техники.