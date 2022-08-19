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19 августа, 20:01

Два альпиниста сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол со скалы сорвались два альпиниста. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 17:10 (совпадает с мск). Группа альпинистов обнаружила тело одного из упавших на леднике, второго не нашли.

В 18:00 на место происшествия выдвинулись 10 спасателей на двух единицах техники.

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Ранее Лайф сообщал, что сотрудник аэропорта в Югре погиб после удара винтом самолёта. Это случилось во время процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании UTair. От полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.

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МЧС РФ

Светлана Шумакова

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