Два альпиниста сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол со скалы сорвались два альпиниста. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
В ведомстве рассказали, что сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 17:10 (совпадает с мск). Группа альпинистов обнаружила тело одного из упавших на леднике, второго не нашли.
В 18:00 на место происшествия выдвинулись 10 спасателей на двух единицах техники.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудник аэропорта в Югре погиб после удара винтом самолёта. Это случилось во время процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании UTair. От полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.