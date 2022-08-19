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19 августа, 20:21

Стали известны подробности о причине задержания Брюна

ТАСС: Брюн задержан по делу о мошенничестве с тендерами на тест-системы

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн подозревается в мошенничестве с тендерами на поставку тест-систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с тендерами на поставку тест-систем", — сообщает агентство.

Ранее отмечалось также, что Брюна проверяют на причастность "к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".

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Как рассказывал Лайф, в Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом министерства, так как данная должность упразднена. В министерстве также подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.

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ТАСС / Григорьев Максим

Светлана Шумакова

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