Стали известны подробности о причине задержания Брюна

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн подозревается в мошенничестве с тендерами на поставку тест-систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с тендерами на поставку тест-систем", — сообщает агентство.

Ранее отмечалось также, что Брюна проверяют на причастность "к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".