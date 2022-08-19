Стали известны подробности о причине задержания Брюна
ТАСС: Брюн задержан по делу о мошенничестве с тендерами на тест-системы
Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн подозревается в мошенничестве с тендерами на поставку тест-систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с тендерами на поставку тест-систем", — сообщает агентство.
Ранее отмечалось также, что Брюна проверяют на причастность "к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".
Как рассказывал Лайф, в Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом министерства, так как данная должность упразднена. В министерстве также подчеркнули, что окажут необходимое содействие следствию.
ТАСС / Григорьев Максим