"Готовится умыть руки": Пушков высмеял Канаду, решившую бросить ЕС на произвол судьбы

Канада "готовится умыть руки" и бросить Европу на произвол судьбы в преддверии непростой для ЕС зимы. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание канадского премьера Джастина Трюдо о том, что его страна не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в холодное время года.

"Страна "Большой семёрки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!" — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он считает, что США некогда протащили в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, а Европа тогда с этим покорно согласилась.