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20 августа, 00:58

"Готовится умыть руки": Пушков высмеял Канаду, решившую бросить ЕС на произвол судьбы

Пушков: Канада готова бросить Европу на произвол судьбы

Канада "готовится умыть руки" и бросить Европу на произвол судьбы в преддверии непростой для ЕС зимы. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание канадского премьера Джастина Трюдо о том, что его страна не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в холодное время года.

"Страна "Большой семёрки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!" отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он считает, что США некогда протащили в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, а Европа тогда с этим покорно согласилась.

"Как выясняется, напрасно", — заключил Пушков.

Шольц заступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины "Газпрому"

Шольц заступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины "Газпрому"

Как сообщал Лайф ранее, именно из-за антироссийских санкций Канады Европа сейчас получает куда меньше газа, чем могла бы. Оттава пошла навстречу Берлину и 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

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