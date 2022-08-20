"Готовится умыть руки": Пушков высмеял Канаду, решившую бросить ЕС на произвол судьбы
Пушков: Канада готова бросить Европу на произвол судьбы
Канада "готовится умыть руки" и бросить Европу на произвол судьбы в преддверии непростой для ЕС зимы. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание канадского премьера Джастина Трюдо о том, что его страна не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в холодное время года.
"Страна "Большой семёрки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!" — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
Он считает, что США некогда протащили в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, а Европа тогда с этим покорно согласилась.
"Как выясняется, напрасно", — заключил Пушков.
Как сообщал Лайф ранее, именно из-за антироссийских санкций Канады Европа сейчас получает куда меньше газа, чем могла бы. Оттава пошла навстречу Берлину и 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования.
ТАСС / Zuma