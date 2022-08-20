"Просила о помощи": На Камчатке спасатели сняли собаку-альпинистку со скалы

В Вилючинском городском округе сотрудникам МЧС пришлось провести необычную спасательную операцию — они задействовали спецавтомобиль с пожарной лестницей, чтобы снять собаку со склона. О происшествии рассказали в местном главке ведомства.

Житель Вилючинска позвонил в службу 112 и сообщил, что его пёс застрял на склоне сопки. На выручку отправился дежурный караул пожарно-спасательной части СПСЧ-2.

На Камчатке пожарные помогли лайке выбраться из горной западни. Кадр видео / Кам24

"В ходе разведки пожарные обнаружили собаку на выступе скалы на высоте около 10 метров. Спуститься самостоятельно перепуганный барбос не мог, он лишь бегал по склону и громко лаял, видимо, прося о помощи. Было принято решение применить для спасения пожарную автолестницу АЛ-30", — рассказали спасатели.

Один пожарный поднялся на скалу и обвязал перепуганную собаку спасательной петлёй. После этого он аккуратно спустил её на землю, где питомца вернули счастливому хозяину.