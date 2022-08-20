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20 августа, 01:40

Nikkei: Две японские компании заключили контракты с новым оператором "Сахалина-2"

Две компании из Японии уже заключили контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалин-2". Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

По её данным, это Tokyo Gas и JERA. Последняя является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Условия поставок и закупочные цены не изменяются.

Также пока ни одна из восьми японских компаний, которые получали газ с "Сахалина-2", не заявила о решении отказаться от сотрудничества.

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Ранее, как сообщал Лайф, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о создании нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске. В новом ООО "Сахалинская энергия" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит 50,00000001378317%, а управлять компанией станет действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

Андрей Григорьев

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