Nikkei: Две японские компании заключили контракты с новым оператором "Сахалина-2"

Две компании из Японии уже заключили контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта "Сахалин-2". Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

По её данным, это Tokyo Gas и JERA. Последняя является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Условия поставок и закупочные цены не изменяются.

Также пока ни одна из восьми японских компаний, которые получали газ с "Сахалина-2", не заявила о решении отказаться от сотрудничества.