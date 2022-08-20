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20 августа, 02:17

Стало известно, какую долю доллар занимает в расчётах стран ЕАЭС

Замглавы МИД Панкин: расчёты в долларах сократились в ЕАЭС до 21%

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли сократить объём взаиморасчётов в долларах до 21% от общего объёма операций. А платежи в национальных валютах уже составляют около 75%. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчётах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала его функционирования. За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%", — приводит ТАСС слова Панкина.

Он отметил, что последние события показали ненадёжность доллара. Вашингтон стремится монополизировать международные расчёты, и это подтолкнуло Россию к более активному созданию других механизмов.

По словам Панкина, нацвалюты предприниматели ЕАЭС теперь используют теперь не только во взаимной торговле, но и во внешней. Вместе с тем пока "говорить о полном отказе от доллара в рамках объединения, конечно, преждевременно".

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