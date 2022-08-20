МИД анонсировал отказ России от "токсичных" доллара и евро

Россия из-за усиливающихся санкций Запада будет уходить от доллара и евро, которые стали "токсичными". Страна будет переходить на другие валюты. Это отметил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"На фоне усиливающегося геополитического давления коллективного Запада единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и её партнёрами являются уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчёты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах", — приводит ТАСС слова Панкина.

Он считает, что нынешняя модель глобальной финансовой системы, созданная Соединёнными Штатами, показала себя малопригодной для многополярного мира. Она стала "инструментом для достижения политических целей одной группы стран".

На этом фоне Панкин считает очевидным, что Запад продолжит злоупотреблять таким положением. Дипломат отметил, что многие страны, видя эту ситуацию, уже задумались об отказе от доллара во внешней экономике.

"Как оказалось, задача вполне решаемая при наличии политической воли", — резюмировал дипломат.