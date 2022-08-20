Школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте

Школа в штате Юта (США) проверила все архивные записи об ученице, которая отличилась в спортивных соревнованиях. Администрацию интересовала половая принадлежность ребёнка.

В школе прошли спортивные соревнования среди девочек. Одна ученица выиграла с большим отрывом. Родители её соперниц, занявших второе и третье место, заподозрили, что победительница является трансгендером, потому и выступила слишком хорошо. Они подали жалобу в местный надзорный орган, специализирующийся на школьной классной и внеклассной активности (UHSAA). В результате учебное заведение тайно проверило все архивные записи о девушке, занявшей первое место, пишет газета Salt Lake Tribune.

"Если кто-то был женского пола с детского сада, то с большой вероятностью этот человек не менял пол", — подчеркнул представитель UHSAA Дэвид Спатафор.

Подобные жалобы ассоциация получает часто, когда спортсменка не выглядит достаточно женственно, рассказал Спатафор. Он подчеркнул, что школа, личность и успеваемость ученицы, о которой идёт речь, не будут раскрыты из соображений конфиденциальности.