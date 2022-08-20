Ворвавшийся в мэрию Масиса вооружённый мужчина покончил с собой

Вооружённый мужчина, захвативший накануне вечером мэрию Масиса в Армении, был затем обнаружен в здании мёртвым: он покончил с жизнью. Об этом рассказали в полиции.

"В ходе переговоров с захватившим мэрию гражданином прозвучали выстрелы. Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргаряна", — рассказал представитель полиции журналистам на месте ЧП.

Среди полицейских раненых и погибших нет. Гражданские также не пострадали — внутри здания в момент его захвата злоумышленником находились только уборщица и охранник, их удалось быстро вывести.