Врач рассказал, как можно выявить повышенный сахар в крови без анализов

На высокий сахар в крови могут указывать сухость во рту, зуд и похудение. Об этом рассказал эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.

"Симптомов повышенного сахара достаточно много, начиная с сухости во рту в течение дня, учащённого мочеиспускания в ночное время и зуда. Есть определённая симптоматика у мужчин и женщин", — пояснил врач "Прайму".

Прежде всего стоит обратить внимание на ситуации, когда определённое заболевание после курса лечения возвращается снова. Например, у мужчин это баланопостит, у женщин — зуд и кандидоз. То есть женщины лечат молочницу месяц, два, три, четыре, и всё повторяется. Рецидивы указывают на благоприятную среду для этих микробов, что, в свою очередь, указывает на наличие сахара в моче.

Ещё один признак высокого сахара — снижение массы тела. Врач отметил, что речь идёт не о диетах, а обычном ходе жизни, когда пациент начинает худеть. Также первым признаком выступает выпадение волос. Дополнительный симптом при повышенном сахаре, если человек не голодает, — запах ацетона изо рта.

Самостоятельно пациенты могут сдавать анализы на уровень сахара в крови или в лаборатории, или при помощи персонального глюкометра. Эти приборы в основном показывают уровень сахара в плазме, но есть и определяющие показатель в цельной крови.

И, конечно же, окончательный диагноз может поставить только врач при помощи анализов — к нему и нужно срочно обратиться при подозрении на высокий уровень сахара в крови, заключил медик.