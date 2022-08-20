Ехали на свадьбу: Семь человек стали жертвами жуткой аварии в Дагестане

В Ногайском районе Дагестана семь человек погибли, в том числе дети, пять пострадали в результате аварии — там "газель" столкнулась на трассе с грузовиком. Об этом сообщили в МВД республики.

Последствия аварии с семью погибшими в Дагестане. Видео © МВД Дагестана

Трагедия случилась приблизительно в 2:30 (совпадает с мск) на 30-м километре автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Минводы". По предварительным данным полиции, 60-летний житель ДагОгней уснул за рулём "газели", в результате чего она на встречной полосе столкнулась с грузовым автомобилем. В микроавтобусе ехали члены одной семьи.

"По имеющейся информации, все они родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей", — говорится в сообщении пресс-службы МВД Дагестана.