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20 августа, 03:12

Иран отказался от ключевого требования по ядерной сделке

CNN: Иран передумал требовать вычёркивания КСИР из списка террористов в США

Иран отказался от одного из требований в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД) — не будет настаивать на исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным телеканала, именно это требование было камнем преткновения, красной линией для Ирана в переговорах по возобновлению ядерной сделки. Источник CNN рассказал, что этот пункт пропал в ответе Ирана на проект соглашения по СВПД, предложенный Европейским союзом.

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"Противоречит принципам": В Иране заявили о нежелании обладать ядерным оружием

Как рассказывал Лайф, в конце июля стало известно, что Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий, выдвинутое главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Тегеране заявили, что тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".

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ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

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