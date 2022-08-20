Иран отказался от ключевого требования по ядерной сделке

Иран отказался от одного из требований в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД) — не будет настаивать на исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным телеканала, именно это требование было камнем преткновения, красной линией для Ирана в переговорах по возобновлению ядерной сделки. Источник CNN рассказал, что этот пункт пропал в ответе Ирана на проект соглашения по СВПД, предложенный Европейским союзом.