Иран отказался от ключевого требования по ядерной сделке
CNN: Иран передумал требовать вычёркивания КСИР из списка террористов в США
Иран отказался от одного из требований в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД) — не будет настаивать на исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
По данным телеканала, именно это требование было камнем преткновения, красной линией для Ирана в переговорах по возобновлению ядерной сделки. Источник CNN рассказал, что этот пункт пропал в ответе Ирана на проект соглашения по СВПД, предложенный Европейским союзом.
Как рассказывал Лайф, в конце июля стало известно, что Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий, выдвинутое главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Тегеране заявили, что тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".
ТАСС / Zuma