В Польше предложили Германии готовиться к краху экономической мощи

Германия движется к изоляционизму и находится в страхе перед собственным будущим. Такое мнение в статье "Давайте готовиться к падению Германии!" высказал польский экономист Бартош Бартчак.

Он уверен, что Германию ожидает крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьёзная проблема в виде Китая. Такое мнение Бартчак высказал в материале польского консервативного портала Niezalezna.pl.

Экономист считает, что ФРГ оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами Америки и Китая. В то же время в сложившейся ситуации есть выгода для Польши. Теперь она может попытаться вырваться вперёд с современной промышленностью, уверен эксперт.