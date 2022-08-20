В Польше предложили Германии готовиться к краху экономической мощи
Польский экономист Бартчак увидел предпосылки к концу экономической мощи Германии
Германия движется к изоляционизму и находится в страхе перед собственным будущим. Такое мнение в статье "Давайте готовиться к падению Германии!" высказал польский экономист Бартош Бартчак.
Он уверен, что Германию ожидает крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьёзная проблема в виде Китая. Такое мнение Бартчак высказал в материале польского консервативного портала Niezalezna.pl.
Экономист считает, что ФРГ оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами Америки и Китая. В то же время в сложившейся ситуации есть выгода для Польши. Теперь она может попытаться вырваться вперёд с современной промышленностью, уверен эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что поляки признали украинских беженцев самой большой угрозой для своей страны и её бюджета. Согласно результатам опроса Главного статистического управления, так считают 39,8% граждан.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul