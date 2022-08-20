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20 августа, 04:12

В Польше предложили Германии готовиться к краху экономической мощи

Польский экономист Бартчак увидел предпосылки к концу экономической мощи Германии

Германия движется к изоляционизму и находится в страхе перед собственным будущим. Такое мнение в статье "Давайте готовиться к падению Германии!" высказал польский экономист Бартош Бартчак.

Он уверен, что Германию ожидает крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьёзная проблема в виде Китая. Такое мнение Бартчак высказал в материале польского консервативного портала Niezalezna.pl.

Экономист считает, что ФРГ оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами Америки и Китая. В то же время в сложившейся ситуации есть выгода для Польши. Теперь она может попытаться вырваться вперёд с современной промышленностью, уверен эксперт.

Польша почти полностью прекратила выдавать визы россиянам

Польша почти полностью прекратила выдавать визы россиянам

Ранее Лайф рассказывал, что поляки признали украинских беженцев самой большой угрозой для своей страны и её бюджета. Согласно результатам опроса Главного статистического управления, так считают 39,8% граждан.

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ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Светлана Шумакова

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