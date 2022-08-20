Проукраинские активисты устроили драку в Германии из-за показа фильма про Майдан

В Германии проукраинские активисты устроили драку во время показа фильма режиссёра Оливера Стоуна о Майдане "Украина в огне". Инцидент произошёл на кинофестивале "globaLE" в Лейпциге. Члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective раскритиковали якобы пророссийскую позицию режиссёра и устроили потасовку с организаторами, пытаясь сорвать мероприятие.

После вмешательства полиции показ продолжился. Один из активистов пожаловался, что его ударили по лицу, однако правоохранительные органы начали расследование в отношении самих участников Óstov Collective, заподозрив их в покушении на нанесение телесных повреждений, пишет Der Spiegel.

Фильм "Украина в огне" посвящён истории Украины с XVII века до наших дней и протестным акциям на Майдане в Киеве, происходившим в конце 2013 – начале 2014 года.