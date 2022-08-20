Следователи осматривают частный сектор в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

Следователи осматривают частный сектор Кировского района Донецка, который ранее был атакован украинскими военными. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

Следователи осматривают район Донецка после обстрела ВСУ. Видео © t.me / Следком

"Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка. По данным следствия, должностные лица из числа командного состава 68-й отдельной егерской бригады ВСУ отдали подчинённым военнослужащим приказ об обстреле Кировского района из артиллерийского вооружения калибром 122 мм", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что в связи с происшествием в отношении военнослужащих 68-й бригады ВСУ было возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.