В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник

Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв в результате атаки нет.

"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев также рассказал, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не покидать дома в ближайший час.

Кадры с места происшествия. Фото © t.me / РаZVожаев