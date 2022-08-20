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20 августа, 06:00

В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник

Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

<p>Кадры с места происшествия. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/razvozhaev/902" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РаZVожаев</a></p>

Кадры с места происшествия. Обложка © t.me / РаZVожаев

Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв в результате атаки нет.

"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев также рассказал, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не покидать дома в ближайший час.

Кадры с места происшествия. Фото © t.me / РаZVожаев

Кадры с места происшествия. Фото © t.me / РаZVожаев

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Лайф также сообщал, что вчера, по предварительным данным, в Севастополе был сбит беспилотник. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что военные делают своё дело отлично.

Оксана Попова

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