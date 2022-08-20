В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник
Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота
Кадры с места происшествия. Обложка © t.me / РаZVожаев
Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв в результате атаки нет.
"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев также рассказал, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не покидать дома в ближайший час.
Кадры с места происшествия. Фото © t.me / РаZVожаев
Лайф также сообщал, что вчера, по предварительным данным, в Севастополе был сбит беспилотник. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что военные делают своё дело отлично.