Запад предупредили об экономической расплате этой зимой

Западным странам может грозить энергетическая расплата за отсутствие российского газа. Об этом предупредила профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон в статье для издания Financial Times.

"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", — считает эксперт.

По её мнению, в основе данной ситуации есть две структурные проблемы. Первая — пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо всё больше и больше энергоресурсов. Вторая — государства мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода с горючих ископаемых на чистые источники энергии.

Как указала Томпсон, чтобы выйти из сложившейся ситуации, странам как можно скорее нужно реально взглянуть на проблему. Западным правительствам необходимо признать, что у них нет обратного пути к дешёвой энергии и что "грядущая зима несёт своеобразную расплату".