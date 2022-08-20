Запад предупредили об экономической расплате этой зимой
Профессор Томпсон предрекла Западу энергетическую расплату грядущей зимой
Западным странам может грозить энергетическая расплата за отсутствие российского газа. Об этом предупредила профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон в статье для издания Financial Times.
"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", — считает эксперт.
По её мнению, в основе данной ситуации есть две структурные проблемы. Первая — пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо всё больше и больше энергоресурсов. Вторая — государства мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода с горючих ископаемых на чистые источники энергии.
Как указала Томпсон, чтобы выйти из сложившейся ситуации, странам как можно скорее нужно реально взглянуть на проблему. Западным правительствам необходимо признать, что у них нет обратного пути к дешёвой энергии и что "грядущая зима несёт своеобразную расплату".
Напомним: накануне цена газа в Европе достигла очередного максимума. Стоимость топлива в ходе торгов 19 августа превысила $2700 за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. "Газпром" прогнозирует, что при сложившихся обстоятельствах цены зимой на голубое топливо в Европе превысят уровень в $4000 за тысячу кубов.
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