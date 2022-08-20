Украина предложила поставлять через неё больше газа

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе "Северного потока", используя транзитные коридоры через эту страну и Польшу. Компания распространила такое заявление.

"Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока – 1" в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу", — говорится в пресс-релизе на сайте ОГТСУ.

Украинский оператор предлагает прокачивать газ в качестве замены "Северному потоку" через газоизмерительную станцию "Суджа", а также по трубопроводу Ямал – Европа.