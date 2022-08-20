Украина предложила поставлять через неё больше газа
Оператор ГТС Украины предложил компенсировать падение поставок по "Северному потоку"
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе "Северного потока", используя транзитные коридоры через эту страну и Польшу. Компания распространила такое заявление.
"Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока – 1" в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу", — говорится в пресс-релизе на сайте ОГТСУ.
Украинский оператор предлагает прокачивать газ в качестве замены "Северному потоку" через газоизмерительную станцию "Суджа", а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
ТАСС / Bodo Marks