НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 05:05

Украина предложила поставлять через неё больше газа

Оператор ГТС Украины предложил компенсировать падение поставок по "Северному потоку"

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе "Северного потока", используя транзитные коридоры через эту страну и Польшу. Компания распространила такое заявление.

"Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока – 1" в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу", говорится в пресс-релизе на сайте ОГТСУ.

Украинский оператор предлагает прокачивать газ в качестве замены "Северному потоку" через газоизмерительную станцию "Суджа", а также по трубопроводу Ямал – Европа.

"Газпром" предрёк Европе газ за $4000 зимой

"Газпром" предрёк Европе газ за $4000 зимой

Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.

Обложка ©

ТАСС / Bodo Marks

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров