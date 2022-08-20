Полки заполнены продуктами: Французов удивила способность России противостоять санкциям
France2: Экономика России хорошо противостоит западным санкциям
Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям. В супермаркетах полки заполнены продуктами. Там даже можно найти французские вина и другие европейские товары. Об этом французам рассказали в телесюжете телеканала France2.
"Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился", — признали журналисты.
Корреспондент Бенжамен Деломбр отметил, что российская экономика, "похоже", хорошо противостоит западным санкциям, сокращение ВВП будет значительно меньше прогнозируемого. Несмотря на уход многих иностранных компаний, российскому бизнесу уже во многом удалось найти альтернативных поставщиков.
Ранее Лайф сообщал, что Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Эстония хочет, чтобы новый пакет включал расширенные ограничения против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах.
Агентство "Москва" / Денис Воронин