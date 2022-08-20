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20 августа, 04:56

В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

Замглавы МИД РФ: Идут переговоры об использовании карт "Мир" в Китае и Египте

Россия ведёт переговоры об использовании отечественной платёжной карты "Мир" в ряде стран, включая Азербайджан, Китай и Египет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил. что расширение географии использования "Мира" стало теперь приоритетным. Поводом послужила необоснованная блокировка российских клиентов в западных платёжных системах.

"Ведём активную работу в этом направлении. На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами", — сказал Панкин в интервью ТАСС.

Российской платёжной системой можно пользоваться уже в таких странах, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия, напомнил замглавы МИД.

"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"

"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"

Ранее Лайф рассказывал, что карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой системы.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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