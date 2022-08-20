В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

Россия ведёт переговоры об использовании отечественной платёжной карты "Мир" в ряде стран, включая Азербайджан, Китай и Египет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил. что расширение географии использования "Мира" стало теперь приоритетным. Поводом послужила необоснованная блокировка российских клиентов в западных платёжных системах.

"Ведём активную работу в этом направлении. На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами", — сказал Панкин в интервью ТАСС.

Российской платёжной системой можно пользоваться уже в таких странах, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия, напомнил замглавы МИД.