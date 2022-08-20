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20 августа, 05:46

Украинский порт Черноморск покинули два судна с пшеницей и подсолнечным маслом

Украинский порт Черноморск сегодня утром покинули ещё два судна с сельхозпродукцией. Одно из них направляется в Венецию, другое — в порт Мармара, который находится недалеко от Стамбула. Об этом сообщило турецкое Министерство обороны.

По данным военного ведомства, сухогруз Zumrut Ana доставит в Италию 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла. В Турцию плывёт судно Ocean, на его борту — 25 тысяч тонн пшеницы.

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Ранее Лайф писал, что 19 августа ещё один сухогруз с украинской кукурузой пришвартовался в турецком порту. Предполагается, что Fulmar S, на борту которого находится 11,73 тысячи тонн продукции, простоит в Алсанджаке три дня.

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Unsplash

Александра Васильева

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