Украинский порт Черноморск покинули два судна с пшеницей и подсолнечным маслом
Украинский порт Черноморск сегодня утром покинули ещё два судна с сельхозпродукцией. Одно из них направляется в Венецию, другое — в порт Мармара, который находится недалеко от Стамбула. Об этом сообщило турецкое Министерство обороны.
По данным военного ведомства, сухогруз Zumrut Ana доставит в Италию 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла. В Турцию плывёт судно Ocean, на его борту — 25 тысяч тонн пшеницы.
Ранее Лайф писал, что 19 августа ещё один сухогруз с украинской кукурузой пришвартовался в турецком порту. Предполагается, что Fulmar S, на борту которого находится 11,73 тысячи тонн продукции, простоит в Алсанджаке три дня.
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